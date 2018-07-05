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Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

Mavi Balina'dan sonra çocukları ölüme sürüklediği gerekçesiyle yeni bir oyun daha yasaklandı. Suudi Arabistan'da geliştirilen ve kısa sürede popülerleşen Mariam isimli oyun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yasaklandı. Peki Mariam oyunu nedir, nasıl bir oyundur?

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

Çocukları intihara sürükleyen Mavi Balina oyunu ebeveynleri korkutmuş, büyük tartışmalara yol açmış ve yasaklanmıştı. Yine çocuklar arasında popüler olan Mariam adlı bir oyun ile ilgili şikayetler alan Aile ve Sosyal Politikalar B kanlığı mahkemeden oyuna erişimin engellenmesini istedi.

MARİAM OYUNU NEDİR?

Aralık ve Ocak aylarında popülerleşen Mariam oyunu Suudi Arabistan vatandaşı Salman El Harbi tarafından geliştirilip Android ve iOs (iphone) platformlarında yayımlanmış. Oyun özellikle Ortadoğu'daki gençler ve çocuklar arasında yayımlanmış.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM İSTİYOR

Oyunun en tehlikeli kısmı oyuncunun Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya hesaplarının bilgilerini ve eviniz nerede gibi sorularla da kişisel bilgilerini alması. Bu bilgileri aldıktan sonra oyunun konusuna göre 9 yaşındaki bir kız çocuğu kaybolduğunu belirtip oyuncudan yardım istiyor.

Ürkütücü ses efekti ve görsellerle donatılan oyun sabaha karşı tehdit içeren sesli mesajlar gönderiyor ve oyuncuyu korkutmaya çalışıyor.

BAKANLIK BAŞVURDU ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak, oyuna erişimin engellenmesini talep etti. Bakanlığın yazısında, oyunun kişisel bilgileri elde ettiğine ve çocuklar üzerinde psikolojik tehlike doğurduğuna dikkat çekildi. Yazıda, oyunun çocukların intiharı düşünmesine sebep olduğu, oyunda “cinlerin musallat olması”’ gibi unsurlarla korku psikolojisi oluşturulduğu belirtildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez, bakanlığın talebi üzerine oyuna erişimi engelleme kararı verdi.

Oyunun Google Play Store sayfasına Türkiye'den giriş yapılmak istendiğine artık kullanıcılar aradığınız URL bulunamadı mesajı ile karşılaşıyorlar.

mariam-android

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