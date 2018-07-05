Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

Çocukları intihara sürükleyen Mavi Balina oyunu ebeveynleri korkutmuş, büyük tartışmalara yol açmış ve yasaklanmıştı. Yine çocuklar arasında popüler olan Mariam adlı bir oyun ile ilgili şikayetler alan Aile ve Sosyal Politikalar B kanlığı mahkemeden oyuna erişimin engellenmesini istedi.

MARİAM OYUNU NEDİR?

Aralık ve Ocak aylarında popülerleşen Mariam oyunu Suudi Arabistan vatandaşı Salman El Harbi tarafından geliştirilip Android ve iOs (iphone) platformlarında yayımlanmış. Oyun özellikle Ortadoğu'daki gençler ve çocuklar arasında yayımlanmış.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM İSTİYOR

Oyunun en tehlikeli kısmı oyuncunun Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya hesaplarının bilgilerini ve eviniz nerede gibi sorularla da kişisel bilgilerini alması. Bu bilgileri aldıktan sonra oyunun konusuna göre 9 yaşındaki bir kız çocuğu kaybolduğunu belirtip oyuncudan yardım istiyor.

Ürkütücü ses efekti ve görsellerle donatılan oyun sabaha karşı tehdit içeren sesli mesajlar gönderiyor ve oyuncuyu korkutmaya çalışıyor.

BAKANLIK BAŞVURDU ERİŞİM ENGELİ GELDİ