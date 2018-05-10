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Marina mavi bayrak temsilcileri Bodrum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

BODRUM'da, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından '8.

Marina mavi bayrak temsilcileri Bodrum'da

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından '8. Marina Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı' düzenlendi. Marina mavi bayrak temsilcilerinin güncel bilgilere ulaşması, kritik konularda uzmanlar aracılığıyla bilgi edinmelerinin sağlanması, örnek uygulamalarla deneyimlerden faydalanılması ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması amacıyla düzenlenen çalıştay sonunda katılımcılara sertifika verilecek.
TÜRÇEV tarafından Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde '8. Marina Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı' düzenlendi. TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır, Kültür ve Turizm Bakanlığı Grup Sorumlusu Cahit İşçen çalıştaya katıldı. Çalıştayda, Türkiye'nin çeşitli illerindeki marinaların mavi bayrak temsilcileri de yer aldı.
Konuşma yapan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, 1993 yılından bu yana uygulanmakta olan mavi bayrak programı kapsamında 2018 yılı itibariyle 459 plaj, 22 marina ve 10 yatın mavi bayrağa hak kazandığına dikkat çekerek, mavi bayraklı plaj sayısı ile Türkiye'nin de dünyada 50 ülke arasında 3. sırada yer aldığını belirtti. Epikmen, "Vakfımız bir ulusal sorumlu kuruluş olarak, uluslararası alanda mavi bayrak ödüllü plaj ve marinalarımızın standardının diğer ülkelerden daha yüksek olmasına özen göstermektedir. Bu hedefe marinalarla yakın ilişki içerisinde ve sürekli yenilenen eğitim programları ile ulaşılacağına inanmaktadır. Marina mavi bayrak temsilcilerinin güncel bilgilere sahip olmaları için, ulusal düzeyde iki yılda bir eğitim semineri düzenlenmektedir" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, IMEAK Deniz Ticaret Odası ve Deniz Turizmi Birliği yetkililerinin de katıldığı, 2 gün sürecek toplantıda; 'Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mavi bayrağa bakışı', 'Türkiye kıyılarında kirlilik tespit ve önleme faaliyetleri', 'sıfır atık projesi', 'mavi bayrak ile ilgili güncel bilgiler', 'mavi bayrak güncel bilgileri, 'uluslararası gelişmeler ve yurtdışından örnekler', '2016-2017 sezonlarının değerlendirmesi ve deneyimler', 'mavi bayrak çevre yönetimi uygulamalar', 'mavi bayraklı marinalarda çevre yönetimi ve yeni kriterler', 'ISO 14001 çevre yönetim sistemi uygulamalarının marinalara katkısı', 'marinalar için mavi bayrak yeni kriterler sunumu', 'marinalarda sürdürülebilirlik', 'tekne ve yatlarda mavi bayrak', 'marinaların mavi bayrak deneyimlerinin değerlendirilmesi' konularında bilgiler verildi.
Yarın sona erecek çalıştay sonunda, eğitime katılan marina mavi bayrak temsilcilerine sertifika verilecek.

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Marina mavi bayrak temsilcileri Bodrum'daMarina mavi bayrak temsilcileri Bodrum'daMarina mavi bayrak temsilcileri Bodrum'da

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