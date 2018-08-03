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Mark Eliyahu, Harbiye'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 23:53 | Son Güncelleme

Konserde Türk, Arap, Azeri ve İran makamlarından esintiler sunan kemençe sanatçısına, babası Piris Eliyahu da tar çalarak eşlik etti

İSTANBUL (AA) - Kemençe sanatçısı Mark Eliyahu, hayranlarıyla buluştu.

Eliyahu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenen "İstikbal Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri" kapsamında konser verdi.

Türk, Arap, Azeri ve İran makamlarından esintiler sunan Eliyahu'ya, babası besteci ve kompozitör Piris Eliyahu da tar çalarak eşlik etti.

Babası Piris Eliyahu'ya ait olan "Longing" ve "Sands" eserlerinin hikayesini anlatan sanatçı, çölde kamp yaparken başlayan bir fırtına sonrasında babasının enstrümanıyla çalmaya başladığını ve eserlerin bu şekilde ortaya çıktığını ifade etti.

Konserde çalınan eserler arasında "Roads", "Coming Back", "Drops" ve "Rain" de yer alırken, sanatçının hayranları, parçalara alkışlarla eşlik etti.

Mark Eliyahu, Harbiye'de konser verdi

- Konserde Türk, Arap, Azeri ve İran makamlarından esintiler sunan kemençe sanatçısına, babası Piris Eliyahu da tar çalarak eşlik etti

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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi

Mark Eliyahu Harbiye'de konser verdi
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açıkhava harbiye konser Mark Eliyahu Piris Eliyahu

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