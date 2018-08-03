Mark Eliyahu, Harbiye'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Kemençe sanatçısı Mark Eliyahu, hayranlarıyla buluştu.
Eliyahu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenen "İstikbal Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri" kapsamında konser verdi.
Türk, Arap, Azeri ve İran makamlarından esintiler sunan Eliyahu'ya, babası besteci ve kompozitör Piris Eliyahu da tar çalarak eşlik etti.
Babası Piris Eliyahu'ya ait olan "Longing" ve "Sands" eserlerinin hikayesini anlatan sanatçı, çölde kamp yaparken başlayan bir fırtına sonrasında babasının enstrümanıyla çalmaya başladığını ve eserlerin bu şekilde ortaya çıktığını ifade etti.
Konserde çalınan eserler arasında "Roads", "Coming Back", "Drops" ve "Rain" de yer alırken, sanatçının hayranları, parçalara alkışlarla eşlik etti.
- Konserde Türk, Arap, Azeri ve İran makamlarından esintiler sunan kemençe sanatçısına, babası Piris Eliyahu da tar çalarak eşlik etti
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