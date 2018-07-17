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Mark Eliyahu İstanbul'da konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

Mark Eliyahu İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Kemençe sanatçısı Mark Eliyahu, "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında konser verecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak sanatçı, 3 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşacak.

Genç sanatçı, sosyal medyada yayımladığı klip çalışmalarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanırken, "Journey" adlı eseri YouTube'da 11 milyon izleyiciye ulaştı.

Atlantis Yapım organizasyonuyla İstanbul'a gelecek olan sanatçı, ilk bestelerini 15-16 yaşlarında yaptı.

Eliyahu'nun "Roads", "Sands" ve "Voices of Judea" adlı üç albümü bulunuyor.

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