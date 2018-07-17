Mark Eliyahu İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Kemençe sanatçısı Mark Eliyahu, "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında konser verecek.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak sanatçı, 3 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşacak.
Genç sanatçı, sosyal medyada yayımladığı klip çalışmalarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanırken, "Journey" adlı eseri YouTube'da 11 milyon izleyiciye ulaştı.
Atlantis Yapım organizasyonuyla İstanbul'a gelecek olan sanatçı, ilk bestelerini 15-16 yaşlarında yaptı.
Eliyahu'nun "Roads", "Sands" ve "Voices of Judea" adlı üç albümü bulunuyor.
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