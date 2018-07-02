Market elemanının kavanozla kendini savunma anı kamerada

Antalya'da bir market elemanının, kendisine saldıran zanlının kafasına kavanozla vurma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi'nde bir markete gelen kişi, iş yeri çalışanı Sündüs A'dan para istedi. Sündüs A, iş yeri sahiplerinden habersiz kimseye para veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine marketten ayrılan zanlı, bir süre geri gelerek ürün etiketlerini kontrol eden Sündüs A'yı darbetmek istedi. Çıkan arbedede Sündüs A, eline geçirdiği kavanozla saldırganın kafasına vurdu. Sersemleyen saldırgan bir şey alamadan marketten kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen gasp bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Bu sırada markete gelen iş yeri sahibi, şüphelinin, markete sürekli alışverişe gelen bir müşterisinin yakını M.B.I. olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler, bu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Arbede sırasında yüzünden hafif yaralanan ve hastanede ayakta tedavi edilen Sündüs A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hareketlerinden şüphelendiği zanlıya istediği parayı vermediğini, ikinci kez gelişinde ise arkasından yaklaşıp kendisine saldırdığını anlattı. Sündüs A, "Bu sırada elime geçirdiğim kavanozu kafasına vurarak kendimi korumaya çalıştım." dedi.
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