HABER

Market elemanının kavanozla kendini savunma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 18:04 | Son Güncelleme

Market elemanının kavanozla kendini savunma anı kamerada

Antalya'da bir market elemanının, kendisine saldıran zanlının kafasına kavanozla vurma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi'nde bir markete gelen kişi, iş yeri çalışanı Sündüs A'dan para istedi. Sündüs A, iş yeri sahiplerinden habersiz kimseye para veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine marketten ayrılan zanlı, bir süre geri gelerek ürün etiketlerini kontrol eden Sündüs A'yı darbetmek istedi. Çıkan arbedede Sündüs A, eline geçirdiği kavanozla saldırganın kafasına vurdu. Sersemleyen saldırgan bir şey alamadan marketten kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen gasp bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Bu sırada markete gelen iş yeri sahibi, şüphelinin, markete sürekli alışverişe gelen bir müşterisinin yakını M.B.I. olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler, bu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Arbede sırasında yüzünden hafif yaralanan ve hastanede ayakta tedavi edilen Sündüs A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hareketlerinden şüphelendiği zanlıya istediği parayı vermediğini, ikinci kez gelişinde ise arkasından yaklaşıp kendisine saldırdığını anlattı. Sündüs A, "Bu sırada elime geçirdiğim kavanozu kafasına vurarak kendimi korumaya çalıştım." dedi.

PARTNERSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsinizSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsiniz
Dilovası'nda 10 gündür süren kötü koku sorunu çözüldüDilovası'nda 10 gündür süren kötü koku sorunu çözüldü
'Yüzen ahır', Brezilya’dan 7 bin 840 dana getirdi'Yüzen ahır', Brezilya’dan 7 bin 840 dana getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet kamera kayıtları kavanoz market saldırı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.