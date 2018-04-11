HABER

Markete giren kediyi kafese hapsettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir marketten sucuk kapan kediyi yakalayan çalışanlar, kediyi kafese hapsetti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir marketten sucuk kapan kediyi yakalayan çalışanlar, kediyi kafese hapsetti. 48 saat boyunca kafeste tutulan kediyi hayvanseverler kurtardı.
Ortakent Mahallesi’nde bulunan bir süpermarkete girerek sucuk kapan kedi, iddiaya göre market yetkilileri tarafından bir kafese hapsedildi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu olayı duyar duymaz marketin depo kısmına gitti. Kediyi 48 saat boyunca kafeste tutan yetkililerden şikayetçi olan Füsun Uslu, "Kedi markete girdiyse uzaklaştırılır, böyle ceza verilmez" diyerek duruma tepki gösterdi.

"Kamera var izlenmektedir, kediyi ellemeyin" notu
Kediyi yakalayarak marketin deposunda bulunan bir kafese kitleyen yetkililer birde kafesin üzerine not yazdı. Kedinin bulunduğu kafesi kimsenin ellememesini isteyen yetkililer, "Kamera var izlenmektedir, ellemeyin" notu ile hayvanseverleri çılgına çevirdi. Bu duruma tepki gösteren bir market çalışanı ise gizlice hayvanın çırpınmasını ve bağırışlarını kameraya çekerek hayvanseverlere gönderdi.

48 saat rehin kaldı
Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, kendisine ulaşan görüntülerin ardından hayvanseverlerle beraber markete giderek, 48 saat kafeste rehin kalan kediyi kurtararak doğal ortamına bırakılmasını sağladı.

Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

Rusya Savunma Bakanlığı: Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi

Hava durumu nasıl olacak? Metereoroloji'den uyarı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis etkili olaca

Hava durumu nasıl olacak? Metereoroloji'den uyarı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis etkili olaca

MİT'in Kosova'dan getirdiği FETÖ şüphelileriyle ilgili yeni gelişme

MİT'in Kosova'dan getirdiği FETÖ şüphelileriyle ilgili yeni gelişme

MuudArt.com : ‘Muud’una göre yaşa’

MuudArt.com : ‘Muud’una göre yaşa’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.