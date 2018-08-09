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Marketi soyup iki kişiyi yaralayan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da bir markette soygun gerçekleştirdikten sonra iki kişiyi silahla yaralayan şüpheliler gözaltına alındı - Soygun anı ve sonrasında yaşananlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da soygun gerçekleştirdikleri marketin sahibi ve bir kişiyi silahla vuran şüphelilerden üçü yakalandı.

Karayolları Mahallesi'nde önceki gün girdikleri marketi soyduktan sonra kaçtıkları sırada market sahibi Eyüp Tuna (45) ve sokaktaki Ali Yavuz'u (55) silahla yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen B.Y, E.B, ve A.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların soygun sırasında kullandıkları belirlenen otomobile el konularak emniyetin otoparkına çekildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, daha sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin terör örgütü PKK ile iltisakları nedeniyle suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Olaya karıştıkları belirtilen 3 şüphelinin daha yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan market sahibi Eyüp Tuna taburcu edilirken, Ali Yavuz'un tedavisi sürüyor.

Şüphelilerin soygun sırasında, 2 bin lira değerinde sigara ile bin lira nakit para aldıkları belirtildi.

- Olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi

Bu arada soygun anı da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, markete giren maskeli dört kişi, market sahibi Eyüp Tuna'yı silahla tehdit ettikten sonra soygunu gerçekleştirip iş yerinden çıkıyor.

Soyguncuların peşinden giden market sahibi Tuna ile bu sırada oradan geçen Ali Yavuz'un dengesini kaybedip yere düşen bir şüpheliyi yakalama anı görüntülerde yer alıyor.

Kayıtlarda bu sırada diğer şüphelilerin Tuna ve Yavuz'u silahla yaraladıkları, arka sokaktaki otomobile bindikleri ve bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

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Gaziosmanpaşa market soygun şüpheli yaralama

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