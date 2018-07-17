Marketlerde hırsızlık yaptıkları iddia edilen karı koca yakalandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, beş ayrı marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen karı koca gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Giresun kent merkezinde bulunan beş ayrı marketteki hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Ç.A. ve eşi F.A. gözaltına alındı.

Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramalarda marketlerden çalındığı düşünülen gıda malzemeleri ile sigara paketleri ele geçirildi.

F.A.'nın hırsızlık yaparken çarşaf giydiği ve marketlerdeki ürünleri çarşafın içine sakladığı belirlendi.

