Markette iğrenç olay! Halkı sokağa döken çocuğa taciz olayında yeni gelişme

İddiaya göre, Sultanbeyli’de akşam saatlerinde bir markete girerek alışveriş yapan 8 yaşındaki R.G. isimli kız çocuğunu marketin müdürü ’evine götüreyim’ diyerek aynı sokakta bulunan kendi evine götürdü. Eve geç gelen R.G., durumu annesine anlattı. Olayın ardından şüpheli B.Ü., 31 Mayıs günü saat 05.00 sıralarında İstanbul-Ankara otoyolunda yapılan trafik uygulaması sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

"BURAYI BASMIŞLAR"



Şüpheli mahkemedeki ifadesinde, “Ben kendi iş yerime gelirken başka bir yere broşür almaya gitmiştim. Kendi mağazama geldim. Yanıma bir eleman alarak dışarı broşür dağıtmaya çıktım. Onu sağ tarafa gönderdim, ben de evime doğru gittim. Motoru eve bırakarak üstümü değiştirdim, tekrar dışarı çıktım. Broşür dağıttıktan sonra karşıdan bir çocuklu anne geldi. ‘Sen mi yaptın?’ dedi, ‘Anlamadım’ dedim. ‘Ben kocama söylerim, gerekirse evini yakacak’ dedi. Cevap vermedim. Daha sonra mağaza istikametinde mağaza müdürümü gördüm, broşürleri diğer elemana vererek geri döndüm. Müdürlerle depoya indik, depoda bana iş verildi. Onunla uğraşırken sesler geldi, personelim beni arayarak çocuğu taciz ettiğimi söyleyerek, ‘Burayı basmışlar’ dedi. Ben de müdürü arayarak izah ettim. Eşim beni aradı, ‘Çocuğum çok hasta memleketteyim, yarın hastaneye götüreceğim’ dedi. Ben de o psikolojiyle otoyoldan aktarma yapa yapa memleketime gittim. Emniyette iki ifadem var. İlkinde baskı altındaydım” dedi.