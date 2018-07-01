Marketten kasa çalan zanlılar yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir süpermarketin çelik para kasasını çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan, iş yeri çalışanlarının da aralarında yer aldığı 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'ndaki bir süpermarketin yöneticileri, sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde çelik para kasanın çalındığını fark etti.
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, marketin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, 2 kişinin arka kapıdan girerek içerisinde 250 bin lira olan kasayı transpalet aracılığıyla taşıyarak çaldığını belirledi.
Görüntülerde, zanlılardan birinin, fark etmediği kameranın önüne kadar gelerek telefonda konuşması dikkati çekerken, diğerinin ise kasayı çıkarmak için uğraşı yer aldı.
Şüphelilerin, dışarıda kendilerini bekleyen suç ortaklarıyla hareket ettiklerini de saptayan ekipler, hem güvenlik kameraları hem de detaylı sorgulardan sağladığı bilgilerle aralarında marketin çalışanlarının da bulunduğu H.Y, S.G, A.B, Y.K.Y, F.F ve Y.E'yi gözaltına aldı.
Zanlıların evleri ve araçlarındaki aramada, çalınan paranın bir kısmına ulaşıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. H.Y, adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen bir gazetecinin "İş yeri sahibiyle aranızda problem olduğu söyleniyor." şeklindeki sorusu üzerine "Yemeyenin malını yerler." ifadesini kullandı.
Zanlılardan H.Y, S.G, A.B. ve Y.K.Y. tutuklandı, F.F. ve Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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