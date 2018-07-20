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Marketten mama hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

Manisa'da bir marketten bebek maması çalan kadının görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir marketten bebek maması çalan şüphelinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İstiklal Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi'nde bir markette bebek mamalarında sürekli stok açığı olduğunu fark eden market sahibi Üzeyir Gülbaş, markette bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde bir kadının marketten mama çaldığını belirleyen Gülbaş, polise başvurdu.

Ekipler kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Gülbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Stoklarımızda eksiklikler olduğunu fark ettik. Kamera görüntülerini incelediğimizde bu hırsızlığı gördük. Çalınan malzeme çok önemli değil ama yapılan davranış hoş bir davranış değil." dedi.

Görüntülerde şüphelinin ürünleri incelemesi, bebek mamasını çantasına koyması, ardından kasadan bir çikolata alıp parasını ödedikten sonra marketten ayrılması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık mama Turgutlu

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