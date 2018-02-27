Marmara Bölgesi için zirai don uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yarın geceden itibaren 2 Mart Cuma gününe kadar Marmara bölgesinde bazı illerde zirai don beklendiği, don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın geceden itibaren 2 Mart Cuma gününe kadar Marmara bölgesinde bazı illerde zirai don beklendiği belirtildi. Son değerlendirmelere göre, yarın gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli şekilde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde hafif ve orta şiddette don olayının görüleceği bildirildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
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