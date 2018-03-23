Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın, aralıklı sağanak ve yer yer öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin geneli aralıklı sağanak ve yer yer öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Rüzgarın, doğu ve güneydoğu (keşişleme), öğleden sonra batı ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi öngörülüyor.
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