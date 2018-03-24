Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları Trakya'da yer yer mevsim normallerinin altına inecek. Bölgenin diğer yerlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak öngörülen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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