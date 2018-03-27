Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ile 4 derece azalacak.Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) esecek.