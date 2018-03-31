Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra güneybatı (lodos) yönünden zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.