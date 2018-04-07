Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerde ise zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa.) esecek.