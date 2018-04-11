Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı az bulutlu geçecek bölgede Sakarya çevrelerinin gece sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Bölgenin güneyinde pus, kuzey ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklenirken hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Yoğun sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.