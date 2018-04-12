Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli'de öğleden sonra, Sakarya'da akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgenin kuzeyinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklenirken, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ön görülüyor.
Sisin, zaman zaman yoğunluğunu arttıracağı tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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