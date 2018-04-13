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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması beklenen bölgenin kuzey ve doğusunda sis hadisesi öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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az bulutlu Marmara Bölgesi parçalı

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