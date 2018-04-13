Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması beklenen bölgenin kuzey ve doğusunda sis hadisesi öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.