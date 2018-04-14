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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 09:20 | Son Güncelleme

Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Havanın az bulutlu ve açık geçmesi, kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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açık az bulutlu Marmara Bölgesi

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