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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:06 | Son Güncelleme

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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