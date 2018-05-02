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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu geçecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Yer yer pus ve sis hadisesi beklenen bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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çok bulutlu Marmara Bölgesi Poyraz

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