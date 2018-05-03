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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:46 | Son Güncelleme

Bölgede hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece artacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenen bölgede hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor.

Rüzgar, bölgenin kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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Marmara Bölgesi pus sıcaklık sis

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