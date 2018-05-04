Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde, yer yer pus ve sisin etkili olması bekleniyor.

Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esecek.

