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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

Bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde, yer yer pus ve sisin etkili olması bekleniyor.

Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esecek.

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