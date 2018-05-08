Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde pus ve sis öngörülüyor.

Bölgedeki hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin çok bulutlu, Edirne dışında aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (50-75 Kg/m2.) olması bekleniyor. Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

