Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı çok bulutlu, genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülen bölgede, yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgar, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yağışların Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

