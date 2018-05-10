Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın, aralıklı ve gök gürültülü kuvvetli yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, bölge genelinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sabah Kocaeli, Sakarya ile öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

