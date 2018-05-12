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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

Bölgenin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi sağanak yağışlı

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