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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:37 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişlik yaşanmayacak.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında olacak.

Ayrıca, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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