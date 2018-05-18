Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey, Sakarya'nın güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanağın ve gök gürültülü sağanağın hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey, Sakarya'nın güney ilçelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme), akşam saatlerinde kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
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