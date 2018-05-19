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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme), zamanla kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gökgürültülü sağanak Marmara Bölgesi Trakya

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