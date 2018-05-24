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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

Sakarya'nın güney kesimleri öğleden sonra kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinin kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yer yer sis ve pus hadisesi beklenirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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gök gürültülü sağanak yağışlı Marmara Bölgesi sakarya

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