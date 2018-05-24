Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinin kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yer yer sis ve pus hadisesi beklenirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

