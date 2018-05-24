Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinin kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yer yer sis ve pus hadisesi beklenirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!
Kripto askerlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'
Afrika'nın 5 bin yıllık avcıları
CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı
'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!
310 yıldır sular altındaydı! İçinden hazine çıktı
Nipah virüsü alarmı! Aşısı yok ölüm engellenemiyor
Bir garip olay! Eski eşin intikamı acı oldu
Son dakika! Koalisyon güçleri Suriye'yi vurdu
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum