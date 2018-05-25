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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Bölgede, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) eseceği öngörülüyor.

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