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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 09:58 | Son Güncelleme

Bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu olması beklenen bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli (30-40 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gök Gürültülü Marmara Bölgesi sağanak

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