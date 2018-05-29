Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu olması beklenen bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli (30-40 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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