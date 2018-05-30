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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 09:43 | Son Güncelleme

Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava durumu parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle ve gece saatlerinde Sakarya'nın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında geçeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi mevsim normalleri

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