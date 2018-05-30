Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava durumu parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle ve gece saatlerinde Sakarya'nın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında geçeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği öngörülüyor.

