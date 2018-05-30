Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava durumu parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle ve gece saatlerinde Sakarya'nın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında geçeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği öngörülüyor.
Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı
Giyimleriyle sosyal medyayı şaşırtıyorlar... Şimdi paraya para demiyor
Ankara'da Sezginler Aşireti'ne operasyon! (Sezginler aşiretinin lideri kimdir)
ABD'den Türkiye'ye F-35 şantajı: Yakın yerde tutmasını istemeyiz
Bu görüntüler İstanbul'dan... Muhteşem kutlama
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum