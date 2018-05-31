Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı havanın hakim olacağı bölgenin doğusu çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.
Bölgede, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esecek.
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