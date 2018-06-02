Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin genelinin parçalı bulutlu, doğusunun ise yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın bölgede kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (20-40 km/sa) esmesi bekleniyor.
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