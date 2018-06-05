Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah saatlerinde İstanbul ve doğusu, öğleden sonra ise bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçecek.
Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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