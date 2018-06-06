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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

Bölge genelinde, öğleden sonra kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin genelinde, öğleden sonra kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü

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