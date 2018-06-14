Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.
Bölgede rüzgar doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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