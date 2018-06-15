Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Sabah Edirne ve Kırklareli'nin kuzeyi, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Sakarya ile Kocaeli'nin doğusu kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

