Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimleri ile İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bölgede rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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