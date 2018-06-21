Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Evlendikten 18 saat sonra hayatını kaybetti!
Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt
Gelinlikle eski sevgilisinin düğününü bastı!
İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!
Tansu Çiller'den tartışma yaratacak açıklamalar
İkizler Dubai'yi birbirine kattı!
Akkuyu Nükleer'de büyük şok! Casus çıktı
Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı
Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Gümüşhane'de şizofren hastası kız annesini döve döve öldürmüştü! Şoke eden detaylar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum