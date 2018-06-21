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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 09:41 | Son Güncelleme

Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağışlı geçecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Kocaeli Marmara Bölgesi sağanak yağışlı sakarya Yalova

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