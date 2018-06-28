HABER

Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 09:50 | Son Güncelleme

Bölgede, aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı, rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
Ankara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararıAnkara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararı
İstanbul'da yağış devam edecek mi? (Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini)İstanbul'da yağış devam edecek mi? (Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çok bulutlu gök gürültülü sağanak Marmara Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?

28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.