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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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aralıklı sağanak Gök Gürültülü Marmara Bölgesi

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