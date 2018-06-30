Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların öğle saatlerinde Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu, Edirne'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı, rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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