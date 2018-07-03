Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu geçecek.
Trakya'nın kuzey kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği öngörülen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.
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