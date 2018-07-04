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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Edirne ve Kırklareli çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Trakya kesiminin parçalı bulutlu olacağı bölgede, öğle ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
gök gürültülü sağanak Marmara Bölgesi

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