Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olarak hafif sağanak yağışlı, öğle ise Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olarak hafif sağanak yağışlı, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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